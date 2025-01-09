صلاح الدين تصدر توضيحا حول الاختناق الجماعي بحفل تأسيس الشرطة العراقية

2025-01-09 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بيانا اوضحت فيها ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول حدوث اختناق جماعي خلال مراسم حفل الذكرى الثالثة بعد المائة التي شهدتها مدينة تكريت.

وذكر البيان أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن تعرض محافظ صلاح الدين لاختناق بسبب قنبلة دخانية أثناء استعراض عيد الشرطة العراقية في مدينة تكريت"، مؤكدا أنه "لا توجد أي إصابات، وأن الحفل استمر وفق الجدول المقرر دون أي انقطاع".

وأوضحت الحكومة المحلية في بيانها، أن "إطلاق القنبلة الدخانية كان جزءًا من البرنامج الاحتفالي الرسمي، إلا أن اتجاه الرياح دفع الدخان نحو المنصة بشكل غير متوقع. وبعد ذلك، استمرت فعاليات الاستعراض بشكل طبيعي وبنجاح كامل".

وفي مشهد غير متوقع في مدينة تكريت، تحول استعراض عيد تأسيس الشرطة العراقية إلى فوضى عارمة بعدما أطلق عناصر الشرطة قنابل مسيلة للدموع حيث التبس على العناصر الأمنية نوعية القنابل، ليجد الحضور أنفسهم عالقين في سحابة من الدخان بدلًا من الاستعراض الاحتفالي، وفقا لوسائل اعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

ووفقا للمعلومات التي تناقلتها تلك الوسائل والصفحات، فإن الحادث أسفر عن اختناق واسع بين الحضور، بما في ذلك قيادات أمنية، محافظين، ورؤساء مجالس، الذين شعروا أنهم في معركة أكثر منها احتفالية.