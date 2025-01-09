السفارة العراقية في روما تحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس الجيش

2025-01-09 16:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

احتفلت السفارة العراقية في العاصمة الايطالية روما، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بالعيد الرابع بعد المائة للجيش العراقي.

وذكرت السفارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قاعة فندق باركو دى برينشيبي (حديقة الأمراء) شهدت إحياء الذكرى الرابعة بعد المائة للجيش العراقي الباسل، والتى حضرها العديد من رجال الدولة الإيطالية والدبلوماسيين العرب وإعلاميين من شتى أنحاء العالم ورموز المجتمع العربي والأجنبي".

واشاد السفير العراقي في روما سيوان برزانى، خلال كلمة له: "بتقدم العراق على جميع الأصعدة وكيفية تطور قواته المسلحة الباسلة، والقى الضوء على تطور العلاقات العراقية الإيطالية فى مجالات عديدة وبخاصة التعاون العسكري".

واضاف البيان، ان السفير: "اشاد بتقدم الإقتصادي والسياسي للبلاد الذى اهلها بان تصبح دولة بلا ديون إقتصادية، ويؤهلها ايضا ان تستضيف مؤتمرا للسلام فى المنطقة يجمع كل القوى الإقليمية والدولة لخلق حوار سلام بناء ولنبذ الحروب والنزاعات فى منطقة الخليج والشرق الأوسط".

من جهته اكد سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن الميري على ان "العلاقات التاريخية بين العراق والفاتيكان تشهد أزهى سنواتها مؤخرا وان الإستقرار الذى يشهده العراق فتح فرصا كبيرة للتعاون المثمر فى تنظيم مؤتمرات كبيرة بين الدولتين".

وقال مسؤول العلاقات السياسية واليورمتوسطية في وزارة الخارجية الإيطالية موريتسيو جريجانتى خلال كلمته: أن "التعاون بين إيطاليا والعراق يشهد طفرة كبيرة مؤخرا، وان اتفاقات التعاون المشترك فى المجالات العلمية والثقافية والعسكرية وكان متميزا بين دول الشرق الأوسط، مؤكدا على ان المناخ الديمقراطى فى العراق سمح للجميع بحرية ممارسة الديمقراطية بشكل واضح، وأهلها ان تكون ساحة لإستضافة مؤتمرات دولية، وان تكون وسيطا مؤثرا للسلام بين دول المنطقة".

من جهته وجه الملحق العسكري العراقي في إيطاليا العقيد احمد بازا "الشكر العميق إلى قادة الجيش العراقي وجنوده البواسل على كل ماقدموه ويقدمونه فى الذود بارواحهم عن وطنهم"

وفي السياق ذاته وبهذه المناسبة الكبيرة ارسلا طلال خريس مؤسس جمعية الصداقة الإيطالية العربية التى يترأسها الأديب والشاعر الكبير مرشح جائزة نوبل للأدب فرانشيسكو تيونى، ارسلا برقية تهنئة للشعب العراقي متمثلا فى رئيس الدبلوماسية العراقية فى إيطاليا السفير سيوان برزاني .