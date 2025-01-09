2025-01-09 16:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد امين عام تكتل "بيارق الخير" محمد الخالدي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بان هنالك ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق.

وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حراك السعي لتغيير قانون الانتخابات العراقي بدء بقوة قبل اشهر معدودة من قبل بعض القوى السياسية، لكن الوضع حاليا مختلف في ظل خلافات اليات التغيير وتعدد الصور والاطروحات وعدم وجود الية قد تفضي الى المضي بهذا الاتجاه بالوقت الحالي".

واضاف ان" اخر مستجدات هذا الطرح من خلال الاجتماعات بين قوى سياسية عدة، ومنها المتصدرة للمشهد السياسي، يبدو ان هناك شبه جمود لان الوقت الزمني لم يعد يكفي في ظل تباين الاراء بشان موعد الانتخابات المقبلة بين من يدعم الخيار المبكر في الشهر السادس ومن يفضل في الشهر العاشر، لكن في كل الاحوال المضي في قانون انتخابات جديد ربما لم يعد من الاولويات في المشهد العراقي بالوقت الحالي".

واشار الى ان" ازمات المنطقة وتحدياتها تفرض وجودها في المشهد العراقي من ناحية الاهمية والمتابعة، لكن اذا ما تم الاتفاق على صيغة محددة حول قانون انتخابات جديد بنقاط محددة لها غطاء لتمريره في مجلس النواب، يمكن ان يمضي خلال فترة وجيزة اي ان الامر خاضع للتوافقات السياسية في نهاية المطاف".

وكان النظام الانتخابي الجديد قد ألغى النظام المعمول في انتخابات تشرين الأول 2021، وبموجبه اعتُمد نظام الدوائر المتعددة وقسم العراق جغرافيا إلى 83 دائرة بديلا عن النظام القديم، الذي يحدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.