أبعاد زيارة مسرور بارزاني إلى تركيا

2025-01-09 16:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن الهدف الرئيس وراء زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا.

وقال سلام لـ "بغداد اليوم"، إن: "نداءات وصلت من قائد قوات قسد في سوريا مظلوم عبدي إلى إقليم كردستان بضرورة استخدام علاقته بتركيا، لغرض إيقاف الحرب على مناطق الإدارة الذاتية".

وأضاف، أن "واحدة من نتائج بارزاني إلى تركيا ولقاءاته بالمسؤولين هناك، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسفرت عن إيقاف إطلاق نار، وهناك توجه لحوار حقيقي، بين الأطراف السورية، وانخراط قسد في الجيش السوري".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، زار أنقرة أول أمس والتقى خلالها بكبار القادة والمسؤولين في تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتركزت مباحثاته على العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا.



