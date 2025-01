السوداني في احتفالية عيد الشرطة: ملتزمون مبادئ القانون وحقوق الإنسان

2025-01-09 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر قال القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني خلال حضوره احتفالية الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الشرطة العراقية ان: جهاز الشرطة من أهم الأجهزة التي حافظت على الدولة وهيكلها. واضاف: مع سقوط النظام الدكتاتوري كان جهاز الشرطة من أكثر الأجهزة التي دافعت على نظام البلاد الديمقراطي بالعراق واشاد بالتضحيات التي قدمها …

