2025-01-09 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حدد البنك المركزي العراقي، أسعار العمليات المصرفين للمصارف الخاصة. ادناه الوثائق:

