الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في الموصل

2025-01-09 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

القت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين اثنيين ينتمون على عصابات داعش الإرهابية بنينوى.

وقال بيان للاستخبارات، تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، انه "بجهود حثيثة ومتابعة ميدانية وفنية مستمرة لعناصر عصابات داعش الارهابية واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقة ( 15 و 16 ) ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في 9 كانون الثاني 2025, من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في ناحية العياضية ومدينة الموصل الجانب الأيمن بمحافظة نينوى".

واكد البيان، انهم كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الارهابي، وتم تسليمهما إلى جهات الطلب أصولياً حسب السياقات القانونية المعمول بها.