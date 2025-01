2025-01-09 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 4 جنود أتراك بانفجار لغم استهدف رتلاً عسكرياً تركياً بمحافظة دهوك. وقال المصدر، إن "رتلاً عسكرياً تركياً مكوناً من 7 مركبات تعرض لاستهداف بلغم بمنطقة جبل متين في دهوك".

The post إصابة 4 جنود أتراك بانفجار لغم استهدف رتلاً عسكرياً تركياً بدهوك appeared first on جريدة المدى.