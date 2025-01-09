المنافذ الحدودية والأمن الوطني يبحثان تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية

2025-01-09 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ.وأوضح بيان لهيئة المنافذ الحدودية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الوائلي ناقش- مع رئيس جهاز الأمن الوطني- التعاون في مجالات تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ من خلال إشراك منسوبي الهيئة بدورات خاصة بالمتابعة الالكترونية".وأضاف البيان، "كما بحث- خلال اللقاء - التعاون في مجالات تعقب طرق غسيل الأموال وتشخيص مكامن التلاعب والاحتيال في إجراءات التحويل المالي".وأشار البيان إلى، أن "البصري أعرب عن تقديره ودعمه الكامل للدور الذي تقدمه هيئة المنافذ الحدودية في مواجهة تحديات التهريب والتلاعب بالمال العام".من جانبه، أكد الوائلي على "التزام هيئة المنافذ بمواصلة تعقب المهربين والمتلاعبين بالرسوم السيادية ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب و تجارة المخدرات وتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية".