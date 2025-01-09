وزيرة الاتصالات: الرخصة الوطنية للهاتف النقال في طور الاستكمال

2025-01-09 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، أن نشر الكيبل الضوئي وتحويل المشتركين من الواي فاي في طور الاستكمال، فيما بينت أن الكيبل الضوئي يقدم سرعة تفوق الواي فاي بعشرات المرات.

وقالت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "في الجزء المتبقي من عمر الحكومة نعمل بشكل أساسي على استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال مع شركة فودافون"، لافتة الى "استكمال نشر الكيبل الضوئي وتحويل المشتركين من الواي فاي الى الكيبل الضوئي باعتباره يقدم سرعة تفوق الواي فاي بعشرات المرات".

وبينت أن "الترانزيت والكيبل البحري يأخذ اهتماماً كبيراً، وكل ما أسسنا له في واقع الوزارة في العمر المتبقي من الحكومة نحاول تثبيته وجعل المشاريع تخرج لحيز النور".