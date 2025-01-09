منها زيادة رواتب المعين المتفرغ... وزير العمل يعلن عن خطة عام 2025

2025-01-09 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن خطة الوزارة لعام 2025، مؤكداً أن الخطة ستشمل زيادة رواتب المعين المتفرغ، فيما أشار إلى أن شمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية مرهون بقرار موازنة 2025.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على العديد من القضايا المهمة، أبرزها متابعة قضايا العوائل المستحقة لراتب الرعاية الاجتماعية"، منوهاً بأنه "ننتظر قرار الموازنة العامة لعام 2025، إذا سمحت لنا بشمول أعداد جديدة بالرعاية الاجتماعية، سنعمل على إطلاقها".

وأضاف الأسدي، أنه "مع بداية عام 2025 سيتم تنفيذ زيادة في رواتب المعين المتفرغ"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة في تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للمشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى التزامها بتوفير الامتيازات للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية ولذوي الإعاقة".

وأشار إلى، أن "الوزارة مستمرة في دعم تشغيل العاطلين عن العمل، حيث يتم إرسال فرق التفتيش إلى الشركات لضمان تطبيق قانون العمل 50/50 في ما يخص العمالة العراقية والأجنبية".

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في وقت سابق، أن عدد المستفيدين من راتب شبكة الحماية الاجتماعية، بلغ (2.111.000) أسرة، فيما أشارت الى أن عدد المقترضين من الوزارة وصل الى 64 ألف شخص.