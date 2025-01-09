2025-01-09 17:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقرت أسعار النفط فوق 76 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم الخميس.وسجل خام برنت 76.55 دولاراً للبرميل، وكان أغلق أمس عند 76.15 دولاراً للبرميل.وبلغ سعر الخام الأمريكي 73.66 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 73.32 دولاراً للبرميل.