أسعار النفط تستقر فوق 76 دولاراً للبرميل
2025-01-09 17:10:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
استقرت أسعار النفط فوق 76 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم الخميس.
وسجل خام برنت 76.55 دولاراً للبرميل، وكان أغلق أمس عند 76.15 دولاراً للبرميل.
وبلغ سعر الخام الأمريكي 73.66 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 73.32 دولاراً للبرميل.
استقرت أسعار النفط فوق 76 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم الخميس.
وسجل خام برنت 76.55 دولاراً للبرميل، وكان أغلق أمس عند 76.15 دولاراً للبرميل.
وبلغ سعر الخام الأمريكي 73.66 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 73.32 دولاراً للبرميل.