جهاز الأمن في أربيل يصدر تنويها يخص المسافرين إلى خارج البلد

2025-01-09 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت جهاز الأمن في أربيل، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، تنويها يخص المسافرين إلى خارج البلد من حملة بطاقات حملة فيزا كارد وماستر كادر.

وقال في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن “مديرية أمن الاقتصاد التابعة لمديرية الآسايش العامة، تنوه للمسافرين إلى خارج البلد من حملة بطاقات (ماستر كارد وفيزا كارد) المصرفية بما يلي: عند سفر المواطن، ينبغي أن تكون البطاقة المصرفية مسجل باسم المسافر حصرا، وبخلاف ذلك تتم مصادرتها ومحاسبة حائزها أمام القانون".

وأضاف، أن "المسافر الحائز على بطاقات مصرفية عديدة من نوع فيزا كارد أو ماستر كارد وغير مسجلة باسمه، تتم مصادرتها، ومحاسبة صاحب البطاقة وحائزها أمام القانون بالإضافة إلى إبطال البطاقة".