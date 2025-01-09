2025-01-09 18:00:05 - المصدر: ايشان

قررت النيابة العامة حبس الاعلامية فجر السعيد 21 يوماً إحتياطياً واحالتها للسجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال والاضرار بمصالح البلاد. وبحسب جريدة القبس الكويتية، فإنه “من المتوقع ان يتم عرض السعيد امام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها او اخلاء سبيلها الى حين تحديد جلسة لمحاكمتها”.

ظهرت المقالة القضاء الكويتي يقرر حبس فجر السعيد 21 يوماً ويحيلها للسجن المركزي أولاً على ايشان.



