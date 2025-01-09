جهاز مكافحة الإرهاب يفصل إنجازاته طوال عام

2025-01-09 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الخميس عن أبرز العمليات التي نفذها الجهاز للفترة من الاول من كانون الثاني عام 2024 وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أبرز عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب كان قتل ما يسمى (والي العراق) و(8) من أبرز مساعديه في شهر تشرين الأول الماضي".كما أوضح البيان أن "عدد العمليات التي نفذها الجهاز بلغت 344 عملية، وعدد الملقى القبض عليهم خلال تلك العمليات بلغ 144 إرهابيا، اما عدد القتلى فقد بلغ 70 إرهابيا، بالإضافة الى تدمير 310 مأوى".واختتم جهاز مكافحة الإرهاب بيانه، "بتجديد الوعد للشعب العراقي ببذل مزيد من الجهود خلال عام 2025 للوصول الى عراق آمن مستقر".