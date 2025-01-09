الشيخ الخزعلي يهنئ الشرطة بعيد تأسيسها الـ103

2025-01-09 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، الشرطة العراقية بعيد تأسيسها الـ103، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم والإسناد والاهتمام والرعاية بأُسر الشهداء والجرحى والمصابين.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نباركُ لرجال الشرطة العراقية الأعزاء، قيادةً وضباطاً ومنتسبين، حلول الذكرى السنوية للتأسيس، ونتقدم بخالص الامتنان والتقدير، لجهودهم الوطنية المخلصة وتضحياتهم الكبيرة، التي أثمرت مع إخوتهم في باقي صنوف القوات العسكرية والأمنية العراقية، عن تحقيق النصر الناجز على زمر داعش التكفيرية، كما كان لهم وما زال الدور الكبير في الحفاظ على أمن وأمان العراق والعراقيين".‏وأضاف، "بهذه المناسبة العزيزة، ندعو الحكومة العراقية الموقرة، إلى تقديم المزيد من الدعم والإسناد، والاهتمام والرعاية لشرطتنا العراقية، وخصوصا أسر الشهداء والجرحى والمصابين، تثميناً لما قدموه والاهتمام بتوفير أحدث الأجهزة والأسلحة والمعدات والآليات لتطوير أدائهم وضمان تحقيق التقدم والازدهار؛ لدورهم الكبير في خدمة الشعب العراقي العزيز".