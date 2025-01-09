2025-01-09 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التهاني للحكومة والشعب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.وقال السوداني في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "⁩نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".وأضاف، "هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق".واختتم بالقول: "مثلما ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن تمسّكنا بأعمق الروابط الإنسانية والاجتماعية والدينية والثقافية التي تربطنا بلبنان، حماهُ الباري جلّ وعلا بلداً آمناً مطمئناً، وحمى شعبه الكريم الواحد القوي".