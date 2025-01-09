العراق يفاوض شركة بريطانية لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك

2025-01-09 18:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، الخميس، التفاوض مع شركة Bp البريطانية لتطوير حقول النفط الاربعة في محافظة كركوك. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير ها حيان عبد الغني ترأس اجتماعا ،اليوم الخميس، لمناقشة موضوع تطوير حقول النفط في كركوك. وأكد عبد الغني وفقا للبيان، أن الوزارة حريصة على تطوير الحقول النفطية في شركة نفط الشمال واستثمار الغاز منها لزيادة معدلات الانتاج بما يلبي الحاجة المحلية في قطاعات الطاقة والصناعة. وأضاف ان الوزارة ماضية بالتفاوض مع شركة BP بشان تشغيل حقول شركة نفط الشمال الاربعة في كركوك وهي حقل باي حسن ، وحقل كركوك بقبتيهبابا و افانا، وحقل جمبور ، وحقل خباز، بهدف تطويرها وزيادة الانتاج من هذه الحقول تنفيذا للبرنامج الحكومي، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسي هو استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. وأوضح أن المفاوضات مستمرة مع الشركة بغية انضاج الجوانب الفنية و الاقتصادية و التعاقدية للمشروع. وتابع البيان، أن الاجتماع حضره وكلاء الوزارة والمدراء العامون لشركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية، ودائرة المكامن وتطوير الحقول، ووفد من شركة BP ترأسه مدير الشركة فرع العراق.