مقتل قيادي بداعش و6 من معاونيه بضربة جوية في كركوك

2025-01-09 18:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات كركوك، مساءالخميس، بمقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش و6 من معاونيه بضربة جوية جنوبيالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضربة جوية نفذتمن قبل سلاح الجو العراقي، استهدفت وكراً للتنظيم في جبال حمرين، وأدت إلى مقتلستة من عناصر داعش، ونائب والي كركوك".

وأكد المصدر، أن "بين القتلى عثر على نائب والي تنظيمداعش (أبو عبيدة)، فضلاً عن العثور على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستةهواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".

وأشار المصدر، إلى "ضبط مواد دعم لوجستي مع أوانيطبخ ومواد إسعافات أولية"، مؤكداً أن "سلسلة ضربات تعرض لها التنظيم خلالشهر أدت إلى مقتل 30 عنصراً".