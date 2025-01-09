أحداث دراماتيكية بدخول سائق يحمل الخمور سيطرة تفتيش في ديالى

2025-01-09 18:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس،بمصرع سائق عجلة اثناء هروبه من سيطرة تفتيش على طريق بغداد – كركوك تجنباً لضبط مشروباتكحولية كانت بحوزته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيطرة تفتيشعلى طريق بغداد - كركوك ضمن محافظة ديالى أوقفت عجلة مدنية لتفتيشها ولكن سائقها قادهابسرعة مع البدء بتفتيشها من قبل أحد عناصر الأمن، ما أدى الى إصابة العنصر الأمني الذييقوم بتفتيشها بجروح متوسطة".

وأضاف أن "العجلة التي يقودها الهارب انقلبتقرب قضاء الخالص وتوفي سائقها في الحال، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على كمية مشروباتكحولية بداخلها ويرجح أنه هرب خوفاً من ضبطها بحوزته".

وأشار المصدر الى أن "الأجهزةالأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".