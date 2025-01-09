2025-01-09 18:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (دراجات نارية مستعملة)، ممنوعة من الاستيراد مخبأة خلف أدوات احتياطية للسيارات معدة للتهريب".وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الجمرك وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".