العتبة الحسينية المقدسة تؤكد التزامها بدعم الخطط لتطوير الأداء وتحقيق الإنجازات

2025-01-09 18:50:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد العبايجي، اليوم الخميس، التزام العتبة بدعم خططها المستقبلية لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المواطن.وذكر بيان للعتبة الحسينية المقدسة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد العبايجي، استقبل وفداً من هيئة الصحة والتعليم الطبي برئاسة حيدر العابدي".وأضاف البيان، أن"وفد الهيئة هنأ العبايجي على تجديد الثقة به كأمين عام للعتبة الحسينية للسنوات الثلاث القادمة".وأعرب العبايجي - بحسب البيان - عن" سعادته بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة"، مؤكداً على التزام العتبة بدعم خططها المستقبلية لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المواطن العراقي".وشدد الأمين العام على أن "هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا الممثلة بالشيخ عبد المهدي الكربلائي، المتولي الشرعي للعتبة الحسينية".وواصل البيان أن "العابدي عبر عن بالغ شكره للعتبة الحسينية المقدسة على الدعم الكبير الذي قدمته للهيئة خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على" أهمية هذا الدعم في تحقيق الرؤية المستقبلية للهيئة والتي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الجودة والتقنيات الطبية".وأشار العابدي الى أن" التكلفة الإجمالية للدعم الطبي الذي قدمته العتبة الحسينية لعلاج الآلاف من المرضى في مؤسسات الهيئة خلال العام الماضي 2024 بلغت حوالي 60 مليار دينار عراقي"،مؤكداً في الوقت نفسه ان بوصلة العمل تسير باتجاه خدمة صحية أفضل لجميع المواطنين".