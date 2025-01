2025-01-09 18:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى استأنف مجلس النواب، جلساته بعد عطلته التشريعية فيما نشر جدولي أعماله ليومي الأحد الإثنين المقبلين.

