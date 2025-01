الكويت تقرر حبس فجر السعيد بتهمة التطبيع مع "إسرائيل"

2025-01-09 18:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، حبس الاعلامية فجر السعيد 21 يوماً إحتياطياً واحالتها للسجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال والاضرار بمصالح البلاد. وقال الإعلام الكويتي، أنه “من المتوقع ان يتم عرض السعيد امام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها او اخلاء سبيلها الى حين تحديد جلسة […]

