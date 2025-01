2025-01-09 18:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أصدر مثقفون وأكاديميون وصحفيون عراقيون بياناً يتضمن 10 خطوات قالوا إنها لـ"إنقاذ العراق" قبل أن يذهب إلى الهاوية، على حد تعبيرهم. ووصفوا البيان بأنه "الخطوات العشر لإنقاذ العراق"، حيث قالوا فيه إنه "في ضوء التطورات المتسارعة التي حفلت بها الأسابيع الماضية، يمرّ بلدنا بظرف تاريخي دقيق، يستدعي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحكمة في […]

The post مثقفون وأكاديميون وصحفيون يصدرون بياناً من 10 خطوات لـ"إنقاذ العراق" appeared first on جريدة المدى.