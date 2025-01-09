"ترتيب مخجل".. العراق ثالث أسوأ جواز في العالم والأقوى سنغافورة

2025-01-09 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الثالث كأسوأ جواز في العالم بعد أفغانستانوسوريا، حيث جاء في المرتبة الـ 104 بإمكانية الوصول إلى 31 وجهة فقط من أصل 227 وجهةحول العالم من دون تأشيرة، وفقًا لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

فيما نجحت سنغافورة في استعادة مكانتها على رأس القائمة الربع سنوية لأقوىجوازات السفر في العالم، حيث يتمتع حاملو وثيقة السفر المرغوبة هذه بإمكانية الوصولإلى 195 وجهة. كما احتلت اليابان المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول إلى 193 وجهة.

وحازت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا،وإسبانيا على المرتبة الثالثة، إلى جانب فنلندا، وكوريا الجنوبية، مع إمكانية الوصولإلى 192 وجهة من دون الحاجة إلى تأشيرة.

أما المركز الرابع فيُعد دليلاً على قوة منطقة "شنغن" الخاليةمن الحدود في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن حرية التنقل لأكثر من 425 مليون مواطن منالاتحاد الأوروبي.

وتشمل المنطقة سبع دول من الاتحاد الأوروبي، تتمتع كل منها بإمكانية الوصولإلى 191 وجهة من دون تأشيرة، وهي النمسا، والدنمارك، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وهولندا،والنرويج، والسويد.

وتقاسمت خمس دول المرتبة الخامسة، وهي بلجيكا، ونيوزيلندا، والبرتغال،وسويسرا، والمملكة المتحدة، بإمكانية الوصول إلى 190 وجهة من دون تأشيرة.

يتتبع المؤشر، الذي أنشأته شركة "هينلي وشركاءه" للاستشاراتالعالمية للمواطنة والإقامة، ومقرها لندن، الحريات العالمية في 227 دولة ومنطقة حولالعالم، وذلك باستخدام بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وفي الطرف المقابل من القائمة، بقيت أفغانستان في المركز الأخير، أي المرتبةالـ106، مع إمكانية الوصول إلى 26 وجهة فقط من دون تأشيرة.

واحتلت سوريا المرتبة الـ 105 (مع 27 وجهة)، بينما جاء العراق في المرتبةالـ 104 (مع 31 وجهة).

وهذا يعني أن الفجوة بين حريات السفر التي يتمتع بها المواطنون في أعلىوأسفل القائمة أصبحت أوسع من أي وقتٍ مضى.

وأكّد رئيس شركة "هينلي وشركاءه، كريستيان كايلين، في بيان صحفي:"يجب أن يخضع مفهوم المواطنة وحقها الطبيعي إلى إعادة تفكير جذرية مع ارتفاع درجاتالحرارة، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، وتهجير المجتمعات، وجعل بيئاتها غيرصالحة للسكن".

وهيمنت الدول الأوروبية على بقية المراكز العشرة الأولى، مع وجود بعض الاستثناءات.

وتقاسمت أستراليا واليونان المركز السادس، بينما احتلت مالطا، وبولندا،وكندا المركز السابع.

وكان المركز الثامن من نصيب جمهورية التشيك، والمجر، واحتلت الولايات المتحدةوإستونيا المركز التاسع، بينما تقاسمت لاتفيا، وليتوانيا، وسلوفينيا، والإمارات العربيةالمتحدة المركز العاشر.

وتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر قصص النجاح في هذا المؤشر فيمايتعلق بالتنقل العالمي، بعد أن أضافت إلى رصيدها إمكانية الوصول إلى 72 وجهة إضافيةمنذ عام 2015.

وسمح لها ذلك بتسلق 32 مركزًا لتصل إلى المركز العاشر، مع إمكانية الوصولإلى 185 وجهة من دون تأشيرة.

وتُعد قائمة "هينلي وشركاءه" واحدة من بين العديد من المؤشراتالتي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لما تمنحه من إمكانيةالوصول لمواطنيها.

ويأخذ مؤشر جوازات السفر لشركة "آرتون كابيتال" في عين الاعتبارجوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم، وهي تايوان، وماكاو، وهونغكونغ، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. وتم استبعاد الأقاليم الملحقة بدولأخرى.

ووضع تصنيف قوة جوازات السفر العالمي الخاص بالشركة لعام 2025 دولة الإماراتالعربية المتحدة في المرتبة الأولى، بينما أتت إسبانيا في المرتبة الثانية.

أقوى جوازات السفر لعام 2025:

سنغافورة (195 وجهة)

اليابان (193)

فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية (192)