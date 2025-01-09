"بيع الدولار" يتسبب بزخم في مطار كركوك.. وإدارته: الموضوع خارج مسؤوليتنا

2025-01-09 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المسافرين في مطاركركوك الدولي، يوم الخميس، مطالبين بزيادة منافذ بيع الدولار بسبب الزخم الشديد،وخاصة إقبال المسافرين من نينوى والسليمانية وأربيل إلى كركوك لغرض استلام المبلغالمخصص للمسافرين عبر المطارات، وهذا الإرباك، ووفقا لإدارة المطار، فأنه"خارج مسؤوليتها" الإدارية.

وقال سعد عبدالواحد، وهو أحد المتظاهرين لوكالةشفق نيوز، إن "العشرات من المسافرين من أهالي محافظات أربيل والسليمانيةونينوى وكركوك، لهم حجز مسبق للسفر عبر مطار المحافظة، بسبب شراء الدولار، لكنالمطار فيه منفذين فقط لبيع الدولار للمسافرين، وهما شركتي العابد وسمابغداد".

وأضاف "منذ ساعات الصباح ننتظر أمام أبوابالشركة، لكنها لم تفتح أبوابها حتى بعد الظهر"، مبينا أن "أعدادالمسافرين ارتفعت عبر مطار كركوك بسبب شراء الدولار، ما دفع إلى تظاهرات بسببتأخير فتح المنصة الإلكترونية من قبل البنك المركزي، حيث هناك مسافرين كانواينتظرون من الساعة السابعة صباحا لغاية الظهر، لاستلام المبلغ المخصص للسفر وهو 3آلاف دولار".

وتابع أن "الحل الأفضل هو زيادة عددالشركات التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار،عندها سيكون الزخم قليل على هاتين الشركتين اللتان تبيعان الدولارللمسافرين".

وفي السياق، بين متظاهر ثان ويدعى عمار عباس،من أهالي نينوى، لوكالة شفق نيوز، أن "أهالي نينوى يفضلون السفر عبر مطاركركوك، لأن هناك زيادة في أعداد الذين يستلمون الأموال المخصصة للسفر، مقارنةبمطار أربيل مثلا، حيث يخصص 50 مسافرا فقط يبيعهم الدولار، لكن كركوك تمنح الدولارلـ150 مسافر، وهذ دفع المسافرين بالتوجه إلى منافذ بيع الدولار والسفر عبر مطاركركوك".

وردا على ما تقدم، أوضح المنسق الإعلامي لمطاركركوك هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة مطار كركوك، وكعمل إداري غيرمسؤولة عن موضوع بيع الدولار، حيث أن المهمة تقع على المنفذ الذي يزود المسافرينبالعملة، وأن شركتي العابد وسما بغداد هما من يزودان المسافرين عبر مطار كركوكبالعملة الصعبة، التي تصل إلى 3 آلاف دولار لكل مسافر".

وأشار إلى أن "زيادة أعداد المسافرين عبرمطار كركوك ولد زيادة في الطلب على الدولار حيث يقوم المسافر بمراجعة الشركةوقطع وصل بالمبلغ، الذي هو 3 آلاف دولار،وعند السفر يتم مراجعة المنفذ في مطار كركوك لاستلامه من ثم السفر"، مضيفا أن"هناك زيادة في أعداد المسافرين عبر مطار كركوك لأداء مناسك العمرة والسفرلأغراض العلاج أو السياحة".