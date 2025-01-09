مجلس نينوى يلزم لجنة العقود بنشر أسماء الفائزين بالوظائف خلال 10 أيام

2025-01-09 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررمجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، إلزام لجنة العقود بإعلان أسماء عقود 17050 ونشرهاخلال مدة 10 أيام، وذلك على خلفية تأخرها لفترة طويلة.

وقال عضوالمجلس هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسته الدورية الـ24، وناقش فيها عدداً من القضايا المهمة، كانأبرزها طلباً تقدمنا به تضمن استضافة اللجنة المكلفة بإعلان أسماء العقود 17050،التي تأخر إعلانها لفترة طويلة".

وأضاف أن "هناك ضرورة معرفة أسباب هذاالتأخير الذي طال الآلاف من المتقدمين"، مبينا أنه "بعد الاستماع إلىموقف اللجنة، صوّت المجلس على إلزامها بنشر أسماء الفائزين بالعقود خلال 10 أيامفقط، محملاً إياها مسؤولية أي تأخير يحصل بعد هذه المدة".

يشار إلى أن الدرجات الوظيفية لعقود 17050انطلقت منذ عدة أشهر وسط متابعة إعلامية مكثفة واهتمام شعبي كبير، فيما تنتظرالعائلات نتائج الإعلان عنها حتى الآن.