منتخبنا الوطني لكرة اليد يخسر أمام نظيره الإيراني وديا

2025-01-09 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميخسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الخميس، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 37-24، في المباراة الدولية الودية التي جرت في العاصمة الإيرانية طهران ضمن أسبوع التوقف الدولي للعبة.وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبنا خسر أمام نظيره الإيراني بنتيجة 37-24، مشيرًا إلى، أن "منتخبنا سيخوض مباراة ثانية مع المنتخب الإيراني يوم السبت المقبل".وتأتي زيارة منتخبنا إلى إيران تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الإيراني، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.وكان المنتخب الإيراني قد خاض مباراتين أمام منتخبنا في وقت سابق في مدينة النجف، انتهت الأولى بفوز إيران، بينما تعادل المنتخبان في الثانية.