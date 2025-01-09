السوداني: هيكلة مصرف الرافدين بمراحلها النهائية

2025-01-09 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،يوم الخميس، وصول المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين، إلى مراحله النهائية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشةتطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشاراتالمالية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وأوضح السوداني، أنّ "نسبة إنجازالمشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية"، مؤكداً دخولهحيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفقالمعايير والمحددات المرسومة.

‏وأضاف رئيس الوزراء، أنّ "المصارفالحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمتإعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالميةحديثة".