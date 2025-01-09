نفط البصرة يفوز على نوروز بدوري النجوم

2025-01-09 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على مضيفه نوروز بنتيجة2-0 ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجومالعراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت في الساعة الخامسة مساءً على ملعبالشعب الدولي، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدفه الأول برأسية عليخليل في الدقيقة 60، وسجل إسماعيل اورو هدفا ثانٍ لنفط البصرة في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة، رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 14بالمركز 17، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 14 بالمركز 16.