يد العراق تخسر أمام إيران.. واللقاء يتجدد السبت المقبل

2025-01-09 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق لكرة اليد، يوم الخميس، أمام نظيره الإيرانيبنتيجة 24-37 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن"المنتخب العراقي سيخوض مباراة ثانية يوم السبت المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري".

وأضاف رياض، أن "الاتحاد العراقي لبى الدعوة التي وجهت له من نظيرهالإيراني للعبة ضمن الأسبوع الدولي، ولإعداد لاعبينا بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة".

وبين، أن "المنتخب الإيراني قام بزيارة العراق شهر تشرين الثاني الماضيوخاض مباراتين وديتين أقيمتا في مدينة النجف، فاز في الاولى وتعادل في الثانية مع منتخبنا".

وكان الكادر التدريبي لمنتخب العراق أعلن عن لاعبي المنتخب التي ضمت18 لاعباً هم كل من: أحمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد ومصطفى محمد احمد وعليعبد الرضا وبدر الدين حمودي ومحمد علي مهدى وماجد وعبد الرضا علي وأحمد طارق ووائلحافظ وأحمد خالد عدنان وعلي صلاح كاظم ومنتظر ناظم وحسن إبراهيم صالح ومصطفى قحطانوعلي رعد عبدالله ومصطفى محمد فائق وعلي المرتضى تركي.