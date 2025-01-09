"مجاري" مجمع سكني تقتل عاملين في كركوك

2025-01-09 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك،يوم الخميس، بأن عاملين اثنين توفيا خنقا بسبب الغازات المنبعثة من مجاري الصرفالصحي، بمجمع سكني، عند نزولهما لها شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العاملالأول يدعى فهمي حمد علي، من تولد 1983 وهو من القومية الكوردية، ومنتسب فيالبيشمركة ويسكن منطقة جمجمال في السليمانية، والعامل الثاني من أهالي كركوك ويدعىكيلان يونس، من تولد 1993، وهو من القومية العربية، وعند حدوث طفح في مجاري مجمعبرايتي ستي شمال كركوك، توجها الاثنين لغرض فتحها بعد طلبهما للعمل فيها".

وأضاف: "عند نزول العاملين في أسفلالمجاري اختنقا بسبب الغاز المنبعث من المجرى، وتم إخراجهما بصعوبة، ونقلت الجثتينإلى دائرة الطب العدلي".