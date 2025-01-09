2025-01-09 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، فيما جددت التزام العراق بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية"، مشيدة، "بهذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان".وأضافت، "نبارك هذا الإنجاز ونأمل أن تسهم قيادة الرئيس في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبل مشرق يسوده التقدم والازدهار".وتابعت، أن "العراق حكومة وشعباً، يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات"، مجددة، "التزام العراق بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين".وذكرت، "نتمنى للرئيس جوزيف عون كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والنمو للبنان العزيز".