بينها الموازنة والمخابرات والأقليات.. تعرف على القوانين المدرجة بجلسة البرلمان ليوم الأحد

2025-01-09 19:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلسالنواب، يوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد المقبل، متضمنةالتصويت والقراءة لمشاريع قوانين، منها جداول موازنة 2025 وأخرى تخص الأقلياتوأمنية.

ووفقا لجدول الأعمال، الذي ورد لوكالة شفقنيوز، فإن، جلسة البرلمان ليوم الأحد المقبل، 13 من كانون الثاني/ يناير الحالي،تتضمن 10 فقرات، توزعت بين التصويت على مشاريع قوانين، ومنها قانون جهاز المخابراتالوطني، والصحة النفسية.

كما ستتضمن الجلسة، قراءة مشاريع قوانين، منهاالإبادة الإيزيدية وحماية الأقليات وجداول الموازنة الاتحادية لعام 2025.