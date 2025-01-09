2025-01-09 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد،يوم الخميس، اعتقال 19 متهماً بينهم عصابة مكونة من "رجل وامرأة"، تروجللمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أن "القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتنفيذمذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن قاطع مسؤولية (الفرقةالاولى، الخامسة شرطة اتحادية، افواج طوارئ بغداد، لواء المغاوير) بإسناد الأجهزةوالوكالات الأستخبارية".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عنالقاء القبض على (19) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1إرهاب بعد رصد مكانه وتحركاته ضمن منطقة الدورة حي دجلة بجانب الكرخ".

وأوضحت القيادة، أن "القواتالأمنية اعتقلت أيضاً عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من رجل وامرأة،وضبط بحوزتهما مادة الكريستال وميزان الكتروني واجهزة للتعاطي، فضلاً عن اعتقالاخرين بجرائم (الخطف، السرقة، النصب والاحتيال، التزوير) وذلك ضمن مناطق البلديات،الامين، الزعفرانية، النجادات، النهروان، شارع النضال، بسماية، الكرغولية، حيالتجارة/المدائن، ابي غريب) بجانبي الكرخ والرصافة".