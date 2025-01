2025-01-09 19:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، جدول أعمال مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل 13 كانون الثاني 2025. ادناه جدول الاعمال:

