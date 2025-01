2025-01-09 19:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تقدم العمل في مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين ودخوله حيز التنفيذ قريباً. وذكر بيان لمكتبه ، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية”. …

