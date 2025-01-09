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قريباً.. دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ

قريباً.. دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ
قريباً.. دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ
2025-01-09 19:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تقدم العمل في مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين ودخوله حيز التنفيذ قريباً. وذكر بيان لمكتبه ، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية”. …

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قريباً.. دخول مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين حيز التنفيذ

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