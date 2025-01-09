2025-01-09 19:54:04 - المصدر: ايشان

يواصل الكيان الصهيوني، تحركاته في الدول الغربية، بهدف الضغط على العراق بشأن إطلاق سراح “جاسوسة الموساد”، إليزابيث تسوركوف، والتي اقتيدت من الكرادة إلى مكان مجهول. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن “منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، اجتمع مع منسقي أسرى ومفقودين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا والنمسا الموجودين في إسرائيل، اليوم (الخميس) مع عائلة […]

ظهرت المقالة تقرير عبري: تل أبيب تتحرك على التحالف الدولي لحماية جاسوسة الموساد في العراق أولاً على ايشان.



