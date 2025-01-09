الدولار مستقر.. سعر الصرف في المحافظات

2025-01-09 20:09:03 - المصدر: المسرى

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس، استقرار في العاصمة بغداد وجميع المحافظات. إليكم قائمة مسائية بأسعار الصرف (البيع): 100$=151,100 بغداد 100$=151,000 أربيل 100$=151,100 البصرة 100$=151,050 سليمانية 100$=151,050 دھوك 100$=151,150 کرکوك 100$=151,150 حلبجة 100$=151,150 موصل 100$=151,150 النجف 100$=151,200 الرمادي 100$=151,200 سماوة 100$=151,200 الناصرية 100$=151,250 كربلاء 100$=151,250 بعقوبة 100$=151,200 حلة 100$=151,250 الكوت 100$=151,250 الديوانية 100$=151,200 [...]