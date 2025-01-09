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الدولار مستقر.. سعر الصرف في المحافظات

الدولار مستقر.. سعر الصرف في المحافظات
الدولار مستقر.. سعر الصرف في المحافظات
2025-01-09 20:09:03 - المصدر: المسرى
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس، استقرار في العاصمة بغداد وجميع المحافظات. إليكم قائمة مسائية بأسعار الصرف (البيع): 100$=151,100 بغداد 100$=151,000 أربيل 100$=151,100 البصرة 100$=151,050 سليمانية 100$=151,050  دھوك 100$=151,150  کرکوك 100$=151,150  حلبجة 100$=151,150  موصل 100$=151,150  النجف 100$=151,200  الرمادي 100$=151,200  سماوة 100$=151,200  الناصرية 100$=151,250  كربلاء 100$=151,250  بعقوبة 100$=151,200  حلة 100$=151,250 الكوت 100$=151,250 الديوانية 100$=151,200 [...]

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