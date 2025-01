مع انتهاء العطلة التشريعية.. حراك برلماني لحسم "القوانين الجدلية" بالأيام المقبلة

2025-01-09 20:10:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى من جديد، يعود سيناريو القوانين الجدلية إلى الواجهة، مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، رغم الخلافات المحتدمة حول بعض بنودها والتحذيرات من اعتماد أسلوب السلة الواحدة في حسمها. إذ تشهد أروقة البرلمان، حراكا جديدا، من أجل العودة بالقوانين الجدلية إلى طاولة البرلمان لغرض مناقشتها وتمريرها، الأمر الذي يثير المخاوف من تفجر أزمة جديدة داخل […]

