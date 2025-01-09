الناقد مالك المطلبي يتحدث عن كتابه "ذاكرة الكتابة"

2025-01-09 20:20:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - عدي العباديتحدث الناقد مالك المطلبي، اليوم الخميس، عن كتابه "ذاكرة الكتابة"، الصادر عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأشار الى ان محتويات الكتاب من العناوين والمضمون، ومنها "راديو العالم وتأسيس البنطلون".وقال المطلبي، في محاضرة أدبية خلال استضافته بمقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في قاعة الجواهري، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن كتاب "ذاكرة الكتابة" يتناول حفريات في اللاوعي المهمل، حيث بين مسؤوليته كونه شاهد على زمن عراقي كبير، فيه الكثير من الغموض والغرائبية، كما وانه مصمم نصوص بامتياز، فضلاً عن كونه من الأدباء المفكرين".وبين المطلبي: "إنني أعتبر هذا الكتاب من السرديات ذات الدرجة الثانية، المدعومة بالوثائق والأشياء الحياتية الجانبية، كالبيت والأسرة والذكريات والمدرسة، والمعلم، وقرية "الحلفاية" في ميسان، فضلاً عن احتوائه عن ملمح حكائي واضح جداً".وأشار المطلبي، إلى " النشوة التاريخيّة لهذا الكتاب"، مبيناً أنه "قام بنقد نفسه فيه على اعتباره نصا كبيرا داخل نص، ليشير بعدها لأهم محتويات الكتاب من العناوين والمضمون، ومنها "راديو العالم وتأسيس البنطلون"، كما وأن اللغة في هذا الكتاب هي الزائف الوحيد".وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد على روح القاص والناقد أحمد خلف، ومداخلات استعرضت محتوى الكتاب وما جسّده من حفريات، تطرّق فيها المطلبي للذكريات التي عاشها بالوثائق.