مسعود بارزاني يبحث مع القنصل الإيراني الجديد في أربيل أوضاع الشرق الأوسط

2025-01-09 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس،مع القنصل الايراني العام الجديد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فرامرز أسدي،العلاقات بين الإقليم وطهران، والأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط والمنطقة.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزانياستقبل يوم الخميس، القنصل الإيراني العام الجديد في اربيل فرامرز أسدي، وهنأه وتمنىله النجاح في أداء مهمته الجديدة".

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهميةالعلاقات بين إيران وإقليم كوردستان، مبينا أنهما تطرقا إلى "الأوضاعوالتطورات في الشرق الأوسط والمنطقة بصورة عامة، في محور آخر من اللقاء".