تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والبابا فرنسيس

2025-01-09 20:55:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، اتصالاً هاتفياً من بابا الفاتيكان فرنسيس.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "الاولى"، ان البابا وجه دعوة للسوداني "للمشاركة في قمة قادة العالم لحقوق الأطفال، التي ينظمها الفاتيكان في شهر شباط المقبل، بمناسبة يوم الطفل العالمي".

وأشار السوداني بحسب البيان، إلى "العلاقات الوثيقة بين العراق والفاتيكان، والمواقف المشتركة إزاء رفض الصراعات والحروب، وتعزيز الجهود من أجل ترسيخ الأمن في العالم".

من جانبه، أشاد قداسة البابا بجهود السوداني التي يبذلها من أجل التهدئة، وحواراته المستمرة مع دول المنطقة، في سبيل تخفيف حدة التوتر، وإنهاء الصراعات، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن الإقليميين.