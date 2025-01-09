"لا حل للحشد".. كواليس لقاء السوداني وخامنئي واتفاقات بغداد- طهران

2025-01-09 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الخميس، عنتفاصيل جديدة تخص لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع المرشدالإيراني علي خامنئي خلال زيارة الأول إلى طهران يوم أمس.

وقالت المصادر، لشفق نيوز، إن "النقاش ركز على ملفالحشد الشعبي ومستقبله، حيث اتفق الجانبان على عدم حله تحت أي ضغط أو مسوغ، معالتشديد على اعتماد الآليات الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن تعزيز سلطةالقانون وتحقيق الاستقرار الداخلي".

وأضافت المصادر، أن "عدداً من الاتفاقيات بين بغدادوطهران دخلت حيز التنفيذ، من بينها إعادة تزويد العراق بالغاز الإيراني، لتعزيزإمدادات الطاقة وتخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية فضلاً عن نقل غاز تركمانستانعبر إيران إلى العراق، ضمن مشروع استراتيجي لتأمين مصادر الغاز وتنويعها".

وأشارت المصادر، إلى أن "الجانبين اتفقا أيضاً علىإطلاق مشروع لتأسيس (مركز استراتيجي لمكافحة الإرهاب الدولي)، ومقره المتوقع فيالعاصمة بغداد"، مبيناً أن "المركز سيعمل على تعزيز التعاون الأمنيوتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإرهابية فيالمنطقة بشكل مشترك".

يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد كشف، يوم أمسالأربعاء، خلال مؤتمر مشترك مع السوداني، عن وجود هواجس مشتركة مع العراق بشأنالتطورات المتسارعة في سوريا، فيما أشار إلى أن احتمالية إعادة تفعيل الخلاياالإرهابية يشكل هاجساً لطهران وبغداد.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي شدد خلال لقائهالسوداني، أمس، على ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي العراقي وتعزيزه، فيما وصف وجودقوات أمريكية في العراق بأنه "غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومةالعراق".