الصدر: أسعدنا انتخاب رئيس جديد للبنان آملين أن يساهم في رفع معاناة الشعب اللبناني

2025-01-09 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر اعرب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، عن سعادته لانتخاب رئيس جديد للبنان. وقال الصدر في بيان، “اسعدنا كثيرا خبر انتخاب رئيس جمهورية جديد للشقيقة لبنان الحبيبة”. وأضاف “آملين أن يكون ذلك بداية لرفع معاناة الشعب اللبناني الذي تكالبت عليه قوى الشر العالمي وعلى رأسها أمريكا واسرائيل”. ​وانتخب البرلمان اللبناني، اليوم …

