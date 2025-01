تقدم يطالب السوداني بتغيير قائد حشد الأنبار

2025-01-09 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر طالب رئيس كتلة حزب تقدم النيابية هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحفظ هيبة الدولة وتغيير قائد حشد الأنبار. وقال الحلبوسي في تدوينة عبر (x) ” نطالب القائد العام للقوات المسلحة، بتغيير قائد حشد الأنبار ومعاقبة المقصرين لضمان الحفاظ على هيبة الدولة وأمن المحافظة وعدم استمرار الضغط على أبنائنا …

