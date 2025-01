عاجل| في اتصال هاتفي.. دعوة رسمية من البابا للسوداني

2025-01-09 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه بابا الفاتيكان، مساء الخميس، دعوة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمشاركة في قمة قادة العالم لحقوق الأطفال. وقال مكتب السوداني في بيان، “تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس، حيث وجه الدعوة لسيادته للمشاركة في قمة قادة العالم لحقوق الأطفال، التي …

