التعليم تعلن الوجبة الرابعة من أسماء المقبولين في الزمالة الروسية

2025-01-09 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024".ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة الذوات المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعتها؛ لغرض بدء إجراءات فتح الملف الدراسي.المتطلبات وأسماء المقبولين:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/09012025.pdf