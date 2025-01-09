التعليم تعلن الوجبة الرابعة من أسماء المقبولين في الزمالة الروسية
2025-01-09 21:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024".
ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة الذوات المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعتها؛ لغرض بدء إجراءات فتح الملف الدراسي.
المتطلبات وأسماء المقبولين:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/09012025.pdf
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024".
ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة الذوات المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعتها؛ لغرض بدء إجراءات فتح الملف الدراسي.
المتطلبات وأسماء المقبولين:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/09012025.pdf