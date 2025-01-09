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التعليم تعلن الوجبة الرابعة من أسماء المقبولين في الزمالة الروسية

التعليم تعلن الوجبة الرابعة من أسماء المقبولين في الزمالة الروسية
التعليم تعلن الوجبة الرابعة من أسماء المقبولين في الزمالة الروسية
2025-01-09 21:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان أسماء المقبولين ضمن الوجبة الرابعة للزمالة الدراسية الروسية لعام 2025/2024".
ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة الذوات المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعتها؛ لغرض بدء إجراءات فتح الملف الدراسي.
المتطلبات وأسماء المقبولين:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/09012025.pdf

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