العمل: برنامج "كاش بلاس" يستهدف 7 آلاف مشمول بالإعانة في المثنى

2025-01-09 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تفاصيل برنامج الإعانة التجريبي "كاش بلاس" للأطفال والنساء الحوامل في المثنى، وفيما بينت أن مبلغ منحته مُول من الاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن عدد المستهدفين هو 7 آلاف فرد من المشمولين بالإعانة.وذكرت هيئة الإعانة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الجهة المنفذة لبرنامج الإعانة التجريبي "كاش بلاس" المخصص للأطفال والنساء الحوامل والذي أطلق في المثنى، هي هيئة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبتمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.7 مليون دولار"، مبينة، أن "عدد المستهدفين هو 7 آلاف فرد من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية في محافظة المثنى".وأضافت، أن "البرنامج يستهدف النساء الحوامل لغاية الإنجاب والأطفال دون السنتين"، مشيرة إلى، أن "من شروط الدفع الالتزام بجدول اللقاحات الوطني المعتمد من قبل وزارة الصحة وإجراء الزيارات إلى المراكز الصحية للحصول على الخدمات المقدمة من قبلهم".وذكرت، أن "مبلغ المنحة الشهري هو 40 ألف دينار لكل فرد مشمول في المشروع بواقع ثلاث دفعات كل ثلاثة أشهر"، لافتة إلى، أن "الهدف العام هو تحقيق تكامل خدمات رعاية الأسرة والطفل وربطها بمظلة الحماية الاجتماعية والذي تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة".وأشارت إلى، أن "برنامج إعانة الطفل "كاش بلاس" هو اختبار فاعلية وكفاءة وملاءمة تنفيذ برنامج حماية متكاملة للأطفال، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وبالتالي المساهمة في رفاهية الطفل ونموه في محافظة المثنى بالعراق"، لافتة إلى، أن "البرنامج يخطط لدعم الأسر المُدرجة ضمن هيئة الحماية الاجتماعية، والتي لديها أطفال في الفئة العمرية من 0 إلى عامين والنساء الحوامل، خلال عام 2025".وذكرت، أنه "سيتم تعزيز آلية الشكاوى الحالية لتمكين المستفيدين من طرح مخاوفهم أو مشكلاتهم في ما يخص الإعانة الإضافية للطفل، ويشمل ذلك:-صندوق شكاوى في مديرية الصحة ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المثنى.-الخط الساخن للاتصال على رقم 1018.-نموذج الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.-التواصل مباشرةً مع السلطات الخاصة بالإعانة الإضافية للطفل "كاش بلاس"، أقسام الحماية الاجتماعية في المحافظة.